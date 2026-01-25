Cremonese, altro stop per Collocolo. Nicola: "Ha sentito una fitta. Mercato? Siamo sereni"

Una prima stagione in Serie A da non incorniciare per Michele Collocolo. Il centrocampista della Cremonese si infortunò alla coscia alla quarta giornata, lo scorso 21 settembre, e dopo essere tornato alla scorsa è partito titolare oggi col Sassuolo restando in campo per soli 23 minuti prima di uscire per un altro problema fisico.

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito la sfida persa dai grigiorossi contro i neroverdi, il tecnico Davide Nicola ha parlato delle sue condizioni fisiche e del cambio che ha deciso di fare.

Queste le sue parole: "I minuti ce li aveva ma un conto è l'allenamento e un altro è la partita, ha sentito una fitta e scopriremo nei prossimi giorni l'entità e anche questo è un problema perché non abbiamo alternative lì e stiamo cercando di inventarcele ma questo fa parte del gioco. Fra una settimana finirà il mercato, sappiamo cosa vogliamo fare, bisogna essere lucidi, sereni e tranquilli. Il percorso inizia adesso nelle difficoltà come per le altre".

Nel parlare poi dell'addio di Vazquez, ha aggiunto: "Moumbagna ha avuto un contrattempo che può capitare a tutti. Payero, Bondo, Collocolo, in questo momento numericamente facciamo fatica ma le partite le puoi fare uguale e a parte i primi 10 minuti noi la gara l'abbiamo fatta. Se non ci aspettavamo delle difficoltà ci aspettavamo davvero troppo".