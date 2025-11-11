Cremonese, Floriani Mussolini: "Mister Nicola a livello umano ci dà tutto, lo apprezzo"

Romano Floriani Mussolini, esterno della Cremonese, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"Lo scorso anno alla Juve Stabia è stato un anno fantastico, quest'anno alla Cremonese mi sto trovando davvero bene. Ho trovato un gruppo splendido ed uno staff sempre a completa disposizione. Il mio obiettivo è fare più esperienza possibile e guadagnarmi la fiducia del mister, mentre a livello di squadra l'obiettivo salvezza.

La Serie A è un campionato davvero complicato, anche il Napoli campione d'Italia è in difficoltà

"Sappiamo tutti quale è il valore della squadra, è sicuramente una crisi temporanea. Sappiamo tutti cosa può fare il Napoli, lo ha ampiamente dimostrato negli ultimi anni".

Come ti trovi con Nicola?

"Molto bene, a livello umano ci dà davvero tutto e questo lo apprezzo"