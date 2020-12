Cremonese-Monza in salsa rossonera: allo Zini la sfida fra Braida e Galliani

Grande giornata in serie B. Stasera alle 21.00, allo stadio Zini, andrà in scena Cremonese contro Monza. Ovvero Ariedo Braida contro Adriano Galliani. Come riporta La Gazzetta dello Sport per i due dirigenti non sarà una partita come le altre: insieme hanno vissuto una vita nella stessa casa, il Milan, e saranno per sempre legati a quel meraviglioso disegno che è stata la squadra di Berlusconi. Di normale, in questo Cremonese-Monza non ci sarà proprio nulla per Braida e Galliani.