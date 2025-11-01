Cremonese, Payero: "A centrocampo sarà battaglia, ogni duello deve essere importante"

Il centrocampista della Cremonese Martin Payero ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla discesa in campo nella sfida contro la Juventus: "Sappiamo che sarà una partita tosta e difficile per noi: pensiamo solamente a noi e a fare una bella prestazione, sono orgoglioso di questa squadra. A centrocampo sarà battaglia, ogni duello deve essere importante, dobbiamo vincerne il più possibile".