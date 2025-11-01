Cremonese, Payero: "Pensiamo solamente a noi, siamo in casa e vogliamo fare punti"
Il centrocampista della Cremonese Martin Payero ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 10^ giornata di Serie A.
Che partita vi aspettate della Juve?
"Non lo so, non posso dire come verranno loro. Pensiamo solamente a noi e a fare una bella prestazione. Siamo in casa, per quello dobbiamo fare meglio e conquistare punti".
