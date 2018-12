Cremonese, Rastelli: "Faccio fatica a commentare questa sconfitta"

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha commentato il ko subito per mano del Carpi: “Faccio fatica a commentare questo k.o. – riporta Cuoregrigiorosso.com –, abbiamo condotto il match per molto tempo. La concretezza è l’essenza del calcio, all’avversario è bastato un contropiede per colpire, senza dimenticarci che sono passati al primo corner, quando noi in quel momento eravamo già a 9… Quando prendi gol ad un passo dall’intervallo può crollarti il mondo addosso, invece la reazione c’è stata. Siamo riusciti a riportare il match in parità, poi abbiamo creato 3-4 occasioni davvero nitide per andare sul 2-1. Le squadre di Castori sono così, ti fanno fare la partita poi aspettano il momento opportuno per ripartire. Sicuramente il contropiede finale è quello che ci ha fatto più male, eravamo pure in superiorità numerica. Non resta che essere realisti e capire che è il momento di stringerci ancora di più: siamo in difficoltà, per me più psicologica che altro, e dobbiamo ritrovare compattezza ed unità d’intenti”.