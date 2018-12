Cremonese, Rastelli: "Sono momenti particolari, ci va tutto storto"

Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese, è intervenuto al termine del match perso contro il Brescia. Ecco le sue parole riportate dal portale tematico Cuoregrigiorosso: "Nel primo tempo volevamo contenere per gestire le 3 gare in 8 giorni. Serviva risparmiare energia nella ripresa per accelerare e vincere. Però nei loro due tiri hanno fatto gol e la strada è andata in salita. Nella ripresa abbiamo cambiato modulo di gioco, abbiamo trovato dei riferimenti. Siamo andati più alti, il gol di Piccolo ci ha dato entusiasmo e fiducia. Siamo stati bravi a continuare e a pareggiarla poi è normale che nel finale eravamo sbilanciati, abbiamo cercato di vincerla e allo stesso tempo il Brescia ha reagito, creando 2-3 occasioni pericolose. C’è rammarico perché l’avevamo recuperata. Per come ha reagito la squadra avremmo meritato almeno un punto. Sono momenti particolari, delicati, ci gira tutto storto; il Brescia ci ha creduto fino alla fine e alla fine ha vinto, diciamo con merito viste le occasioni che ha creato. Ma, ripeto, anche il pareggio poteva starci".