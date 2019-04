© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Luca Strizzolo, attaccante della Cremonese, all'intervallo del match con il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Non deve cambiare nulla l'espulsione, dobbiamo correre e pressare. Un uomo in meno non cambia nulla, bisogna continuare ad avere la stessa grinta. Dobbiamo cercare di sfruttare gli spazi al meglio per portare a casa un buon risultato".