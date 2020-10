Crespo: "Dybala non può essere un problema. Lautaro? Giusto restare all'Inter"

Hernan Crespo, ha parlato a Tuttosport soffermandosi sul ruolo di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus: "È una persona straordinaria, siamo stati compagni e abbiamo condiviso tante emozioni. Vedrete che Dybala presto tornerà a sfoggiare mirabilia: ha dimostrato mille volte di essere un giocatore top. Il problema non si pone". Poi parlando di Lautaro Martinez: "La sua decisione di restare all'Inter mi ha realmente convinto. L'anno scorso è stata la prima in cui tutti hanno puntato decisi su di lui e lui non ha esitato, affrontando la sfida con grinta e classe. E' un giocatore clamoroso che ha ancora margini di miglioramento".