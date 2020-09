Crespo: "Sarebbe un bene per Lautaro continuare a giocare nell'Inter"

"Mi piacerebbe che Lautaro Martinez rimanesse all'Inter. Penso che sarebbe un bene per lui continuare nel club e non cambiare": questo il pensiero di Hernan Crespo, ex attaccante di Inter, Milan, Lazio e Parma oggi tecnico del Defensa y Justicia alla trasmissione "Joga Bonito" in onda su Late 93.1.