Domenico Criscito risponde in maniera chiara a chi gli augura la morte. Con un post su Instagram, il capitano del Genoa ha infatti mandato un messaggio a un disgustoso post che gli augurava di essere il prossimo protagonista di una coreografia rossoblù: "Morire facendo la storia dei personaggi della coreografia del derby per me sarebbe un onore perché vorrebbe dire aver onorato la maglia che ho sempre amato..non ho mai augurato e mai augurerò la morte a nessuno e chi ha creato questo post è davvero una persona piccola piccola.. qui non si tratta di tifo o no qui si tratta di essere umano.. grazie e sempre forza Genoa".