Criscito: "Bellissimo rapporto con Mancini. L'Italia può far bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il capitano del Genoa - Domenico Criscito - ha parlato anche degli allenatori avuti allo Zenit (Spalletti e Mancini, ndr): "Il primo anno è stato difficile ambientarmi, soprattutto per la mia famiglia. Poi abbiamo conosciuto nuovi giocatori, molti portoghesi come Danny col quale ho legato molto. Poi posso solo parlare bene della Russia e dei tifosi dello Zenit perché siamo stati veramente bene. Con Mancini ho un ottimo rapporto, sono stato benissimo allo Zenit, peccato non aver fatto risultati ma ho un rapporto bellissimo. Mi stima come calciatore e ci siamo ritrovati in Nazionale. Quella maglia è unica, il massimo per ogni calciatore. Siamo all'inizio di un ciclo, Mancini sta facendo un buon lavoro. Per me questa Nazionale può fare bene".