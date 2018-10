Criscito: "Con Mancini e l'Italia per dare una mano a Genova"

© foto di Federico Gaetano

Italia attesa domani dall'amichevole di Genova contro l'Ucraina e dalle colonne de Il Secolo XIX arrivano le parole di Domenico Criscito, capitano del Genoa convocato dal ct Roberto Mancini: "Sia io che il mister abbiamo Genova nel cuore, insieme vogliamo regalarle un sorriso. E aiutarla a tornare più forte di prima. Al Ferraris con la maglia azzurra? E' sempre una grande emozione, ci sono quelle 4 stelle sul pezzo. E poi stavolta giocheremo nel mio stadio, quello in cui ho iniziato a giocare e in cui sono tornato per ritrovare il Genoa e Genova. Rimpianti per la maglia azzurra? Non mancano, spesso penso a quel che mi è stato torlo. Tra il 2012 e il 2013 ho vissuto un periodo brutto, per fortuna avevo al mio fianco persone che mi hanno aiutato. Nazionale scarsa? Non ci sono i Totti, i Baggio, i Del Piero, ma ci sono tanti buoni giocatori, giovani interessanti. Chiesa, Pellegrini, Insigne e lo stesso Pellegri che è un 2001. Mi sembra molto forte".