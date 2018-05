Criscito: "Genoa scelta di vita. L'Inter mi offriva il doppio, lo Zenit di più"

© foto di Federico De Luca

Domenico Criscito ha parlato a Il Secolo XXI del suo ritorno al Genoa: "Per me è una scelta di vita. L'Inter mi offriva il doppio rispetto a quanto guadagnerò qui, lo Zenit più del doppio. Ma quando ho parlato con il presidente in 10 minuti era tutto fatto. Qui mi sento a casa. E ho ritrovato la Nazionale".

"A dicembre ho parlato con il presidente Preziosi, ci siamo incontrati e in dici minuti ci siamo accordati. C'era già stata la possibilità di tornar a giugno, ma poi arrivò Mancini e mi chiese di restare, da capitano".