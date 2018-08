Criscito ispira Piatek-Kouamé. Genoa, al 45' è 2-0 sull'Empoli

Genova vuole mettere alle spalle la tragedia del ponte Morandi, non è assolutamente facile ma il Genoa prova a dare il proprio contributo alla sua tifoseria e - in generale - alla popolazione ligure. La formazione di mister Ballardini ha chiuso la prima frazione in vantaggio per 2-0: molto buona, finora, la prestazione dei grifone mentre l'Empoli sembra una squadra lontana parente di quella che ha impressionato all'esordio in campionato contro il Cagliari. Piatek al 6' ha aperto le danze, poi al 17' Kouamé ha arrotondato il punteggio. Risultato giusto, al momento, con un comune denominatore: Criscito. I due giovani attaccanti festeggiano la prima gioia personale in A, mentre l'ex Zenit San Pietroburgo ha servito a entrambi l'assist per andare a segno. Sorride il Genoa, l'Empoli deve invece trovare il modo di tornare in partita nel corso della ripresa.