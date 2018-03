Criscito, questione di cuore: preferisce il Genoa all'Inter

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra quelli in scadenza il terzino preferito dall'Inter per la prossima stagione è Domenico Criscito dello Zenit San Pietroburgo.

Tuttavia, il laterale classe '86 ha già deciso di tornare al Genoa, club nel quale è cresciuto, e difficilmente Ausilio e Sabatini riusciranno a fargli cambiare idea. Più semplice per i dirigenti nerazzurri trovare un accordo con Kwadwo Asamoah, in scadenza con la Juventus.