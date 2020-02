© foto di Federico De Luca

Il Genoa agguanta nel giro di cinque minuti l'Atalanta: 1-1, pareggia Domenico Criscito su calcio di rigore, riscattando l'errore nell'ultima giornata contro la Fiorentina. Penalty concesso per una leggerezza difensiva di Hateboer, che atterra in scivolata Sturaro in area. Dal dischetto si aspetta il capitano, che manda nel dimenticatoio giorni per il calciomercato e dimentica con freddezza anche il calcio di rigore fallito domenica contro i viola: palla nell'angolino alto alla destra di Gollini, che intuisce ma non riesce a respingere. Poi il numero 4 va a zittire la curva avversaria e bacia la maglia del suo Genoa.