© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rientrato a tempo di record nel gruppo Domenico Criscito torna anche a parlare. E lo fa attraverso il sito ufficiale del Grifone in merito alle continue polemiche sul razzismo in Serie A: “La tentazione sarebbe quella di unirsi, noi calciatori, in un’azione per dare un segnale. E’ anacronistico che nel 2019 qualcuno pensi di dividere il mondo in bianchi e neri. Le regole ci sono. Chi inneggia alla discriminazione va punito. Da genoano sono orgoglioso che il nostro pubblico sia storicamente portato all’inclusione. La Lega Serie A si sta impegnando a fondo. Il Genoa è attivo sul tema con la Values Cup. Il torneo studentesco che il club organizza per sensibilizzare i Millennial”.