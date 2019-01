Crisi Bologna, sotto 2-0 col Frosinone al 45': fischi assordanti del Dall'Ara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo i primi 45' di gara, il Frosinone è sorprendentemente avanti per 2-0 a Bologna. Emiliani subito in dieci per il rosso a Mattiello, in rete per la formazione di Baroni prima Ghiglione, al primo timbro in A, poi Ciano.

Le scelte Filippo Inzaghi sceglie Palacio dall'inizio come punta e non Santander. Un falso nueve d'esperienza con due esterni rapidi ai fianchi, Sansone e Orsolini. Una gara delicata per l'allenatore del Bologna, nel mirino anche della proprietà. Dall'altra parte, Marco Baroni sceglie di lasciare in panchina i nuovi e di puntare sul tandem Ciano-Pinamonti, con Cassata titolare in mezzo, Salamon preferito a Goldaniga nel terzetto difensivo.

Bologna sprint e follia Mattiello Il Bologna parte forte: Palacio ruba il tempo più volte alla mediana e alla difesa del Frosinone nei primi minuti, al 9' Sportiello è bravo a respingere una conclusione di Orsolini, poi al 13' la gara rischia di cambiare. Una scivolata fuori tempo di Mattiello porta a un intervento pericolosissimo sulla tibia di Cassata. Banti estrae il rosso diretto per l'ex esterno di SPAL e Juventus.

Ghiglione e Ciano gol Il Bologna, ancora frastornato dal rosso di Mattiello, reagisce subito ma a passare in vantaggio è il Frosinone. Ribaltamento di fronte, Beghetto mette in mezzo la palla dalla sinistra e la difesa del Bologna si fa trovare impreparata. Primo gol tra i pro di Ghiglione, solo davanti a Skorupski, stessa dinamica del raddoppio di Ciano al 22'. Un avvio shockante per la formazione di Inzaghi, un uno-due sempre su assist di Beghetto dalla mancina. Il tecnico non cambia, Poli resta terzino destro e la formazione resta con un atipico 4-2-3, reparti che il Frosinone riesce a controllare senza grandi patemi d'animo. Tra i fischi del Dall'Ara.