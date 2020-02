vedi letture

Crisi Cagliari, il club fa quadrato: stati generali prima della gara di Verona

Il Cagliari fa quadrato per ripartire. Allenamenti blindatissimi in vista della delicata gara contro l'Hellas Verona. La vittoria manca da ben dieci partite ai sardi e tra oggi e domani potrebbero tenersi, spiega Il Corriere dello Sport, gli stati generali della società. Proprietà e dirigenza, tutti uniti, per dare un messaggio forte alla squadra. Con Nandez out per squalifica, toccherà a Rog tornare in campo dopo un mese di stop.