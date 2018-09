Crisi Italia: come Mancini può ripartire da una valle di lacrime

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scavare sul fondo, quando il buio è più profondo degli incubi. L'improvvisata ricostruzione di queste settimane è sintomatica di un movimento in crisi totale. L'eliminazione dal Mondiale di Russia 2018 è la punta di un iceberg emerso nel 2006 con la vittoria del Mondiale. Dalle stelle alle stalle di una storia rotolata verso il bassissimo, dalle scellerate scelte di Giampiero Ventura e da una qualità media non certo pari a quella del glorioso e recente passato. L'Italia ha così scelto di ripartire da Roberto Mancini, che ha rosicchiato una vittoria contro l'Arabia Saudita, è crollato con la Francia, ha pareggiato contro la rifondata e imberbe Olanda, impattato sulla Polonia ed è malamente crollata con il Portogallo. Un pugno solo, è vero, ma un destro all'anima di una Nazionale già sulle ginocchia e ora al tappeto. Tra rifondare con un programma e ripartire improvvisando, appunto, corre e passa un abisso.

Ha ragione, il commissario tecnico, quando dice che i giovani in Italia non giocano. Il problema è che la ragione non può stare dalla parte di chi prima non ha scagliato undici pietre straniere in campo contemporaneamente. Il punto è che adesso non è tempo di esperimenti, a questa Italia servono basi solide. Serve una formazione fatta e finita, serve una cernita a monte e non un continuum di test e di figure da tregenda. Lanciare Manuel Lazzari, della Spal, fuori posizione, all'esordio, è la fotografia del momento dell'Italia. E non per il valore del giocatore, ma perché questa Nazionale non ha capo nè coda nè nove. Il miglior marcatore è il bersaglio preferito delle critiche, Mario Balotelli. La miseria di 14 gol, unico in doppia cifra della modesta storia azzurra di questi convocati.

Se rottura deve essere, che rottura sia. Mancini abbia il coraggio di sfogliarla da subito, la margherita. I tifosi dell'Italia, per appartenenza ora e non certo per trasporto e risultati, stanno perdendo l'interesse che ha da sempre contraddistinto gli spalti tricolore. Mancini detti delle gerarchie, faccia scelte impopolari ma le faccia. Uno schema. I suoi fedelissimi. E' stato abituato a lavorare coi campioni, da sempre, e questa Italia non ne ha. Ha mestieranti, faticatori, buoni calciatori ma non ha una stella. Una piccola costellazione d'operai specializzati, ma Immobile non è Kane, Donnarumma non è De Gea, Insigne non è Neymar, Chiesa non è Messi, Gagliardini non è Kanté e via discorrendo, fin quando l'elenco dei convocati non si esaurisce e il paragone impallidisce.

L'Italia, questa Italia, è più scarsa tecnicamente rispetto alla Spagna, alla Germania, alla Francia, al Brasile, all'Argentina. E del nuovo corso, pure del Belgio, della Croazia, della Colombia. Tutte hanno centri gravitazionali attorno a cui ruotare e uomini con la miccia sempre pronta, anche se al Mondiale spesso è rimasta bagnata. Però c'erano. L'Italia no. Di questo passo la regressione non si arresterà, perché dietro arrembano e davanti avanzano. Per questo servono scelte. Una formazione titolare, dei giovani su cui puntare a occhi chiusi. Una squadra. In fondo, anche nel 2006, la rosa azzurra non era sulla carta la migliore in tutto e per tutto. Nel 1982, il Brasile sembrava avere il Mondiale in tasca, invece il gruppo ha fatto la differenza. Giusto. Il gruppo. Non mancano i gregari, a questa Italia. Che scalino tutti insieme questa montagna, ripartendo da una valle di lacrime.