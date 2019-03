© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Mario Mandzukic. La punta croata non segna da tre mesi, è stanca ma Allegri lo difende e lo fa giocare sempre. La reti segnate nel 2018/2019 sono 9 ma l'ultima risale al 22 dicembre contro la Roma. Eppure anche ieri ha giocato, con Moise Kean in panchina.