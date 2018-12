Crisi Milan, i rossoneri non sanno più vincere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il successo manca da 20 giorni, dal 2 dicembre scorso quando il Milan vinse 2-1 contro il Parma. Da quel momento solo delusioni per i rossoneri che sono stati eliminati dall’Europa League in modo clamoroso, e dove hanno ottenuto due 0-0 contro Torino e Bologna e zero punti ieri con la Fiorentina. Una sconfitta che apre ufficialmente la crisi della squadra di Gattuso: “I numeri dicono che siamo in crisi. Da 20 giorni a questa parte sta facendo fatica a impensierire le squadre avversarie”, ha confessato il tecnico calabrese, ormai uno dei più bersagliati dai tifosi dopo questa serie di risultati negativi.

Il dato sconfortante è che il Milan non segna da tre partite di fila in campionato, e questo score non capitava dal 2001. Un Milan che non sa più far male in zona offensiva, è sterile e innocuo, tanto che Gattuso spesso prova a cambiare modulo ma senza ottenere risposta dai suoi. Higuain è un lontano parente del giocatore decisivo che ha brillato in passato con le maglie di Napoli e Juve, ma gioca tutta la gara a caccia di un cross o di un passaggio buono che arriva raramente. E’ un Milan che vive uno dei peggiori momenti del recente passato e per questo anche Gattuso è sotto osservazione, la dirigenza aspetta i prossimi due risultati contro Frosinone e Spal per prendere una decisone sul tecnico. A parziale giustificazione dell’allenatore ci sono i tantissimi infortuni che hanno condizionato l’andamento della squadra e le scelte del mister. Tra le note positive, il ritorno in campo di Andrea Conti dopo quasi 500 giorni di assenza a causa di un lungo infortunio al crociato.