Crisi Milan, la squadra di Gattuso non sa più vincere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la crisi di risultati del Milan che torna dalla trasferta di Empoli solo con un punto in tasca e tanti rimpianti. Ancora una volta i rossoneri non riescono a trovare il successo (che ormai manca dal 31 agosto con la Roma) a causa di errori individuali grossolani come nel caso di Alessio Romagnoli che nella ripresa sbaglia un rinvio e provoca il rigore che trasformato poi da Caputo. Il Milan ha un serio problema di gestione del risultato perché dopo essere passato in vantaggio rallenta e si fa acciuffare, e in queste prime cinque gare di campionato è capitato sempre. A Empoli il Milan ha trovato la via del gol quasi subito ma poi non ha avuto la freddezza di chiudere il match nonostante le tante occasioni, con Kessie e Suso in particolare, dove Terracciano si è superato con dei miracoli. Gattuso a fine partita era amareggiato, anche Gordon Singer è uscito dallo stadio Castellani scuro in volto e preoccupato dell'ennesimo passo falso dei rossoneri. A questo punto il campionato sembra essere già compromesso, dove il Milan ha totalizzato solamente 6 punti in 5 giornate, un media tutt'altro che da Champions League. La soluzione non è facile da trovare, il Milan continua a ripetere gli stessi errori e domenica sera c'è un'altra dura trasferta da affrontare: il Sassuolo terzo in classifica che ieri sera ha battuto la Spal. Il Milan deve provare a cambiare marcia e spera di recuperare una pedina imprescindibile come Gonzalo Higuain, l'unico che crea pericoli in area avversaria.