Crisi Udinese, Pozzo: "Non dobbiamo fare la fine del Titanic"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato dalla Spagna dopo l'ennesimo tonfo consecutivo dei suoi, stavolta 1-2 in casa contro la Lazio. "Sono molto preoccupato: non dobbiamo essere incoscienti -spiega a Udinews Tv nelle parole riportate da Il Messaggero Veneto-. Non siamo andati in B finora non grazie ai proclami ma lottando. Le prestazioni non sono sufficienti per la A, dobbiamo intervenire subito: faremo in settimana un pre-ritiro, la gara contro il Cagiari sarà fondamentale. Non abbiamo più margini per le chiacchiere, siamo in crisi e in emergenza. Giocatori come Widmer, Barak e De Paul sembrano lontani parenti di quelli che conoscevamo e serve buon senso altrimenti facciamo la fine del Titanic. Sono molto preoccupato".