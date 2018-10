Cristante batta un colpo. Roma, i precedenti sono preoccupanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano 'Il Tempo' oggi in edicola analizza l'inizio di stagione nella Roma di Bryan Cristante. L'ex Atalanta ha fin qui giocato cinque gare da titolare e altri sei spezzoni senza però mai fare la differenza. Un rendimento molto diverso da quello avuto nell'ultima stagione con la casacca nerazzurra, un'annata favolosa culminata con un'asta di mercato vinta dal club capitolino grazie a un'offerta da circa 30 milioni di euro.

E proprio su quest'ultimo punto si sofferma il giornale romano perché tutte le volte che, negli ultimi anni, la Roma l'ha spuntata sul mercato per un giovane promettente - da Iturbe a Destro, passando per Schick - non sono poi arrivate dal campo adeguate soddisfazioni.