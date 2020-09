Cristante, il centrale scontento. E Kumbulla scalpita per esordire

Tre allenamenti ancora per sciogliere l’unico vero dubbio di formazione che per Fonseca è legato al centrale di difesa nella linea a tre. A Verona ha giocato Cristante per una motivazione molto semplice: Kumbulla era arrivato solo due giorni prima e non aveva avuto ancora il tempo di calarsi nella nuova realtà giallorossa. Ora, dal suo primo allenamento, sono passati sette giorni: non molti per scalare definitivamente le gerarchie, ma abbastanza per mettere quantomeno il dubbio nella testa dell’allenatore. Il titolare, ad oggi, sembra il 4 giallorosso che comunque nel post partita con l’Hellas ha fatto capire chiaramente come gradisca giocare qualche metro più avanti. “Tra qualche anno magari sarà più facile stare dietro perché non mi andranno più le gambe” sono state le parole del centrocampista. E pensare che con Gasperini all’Atalanta faceva il trequartista, oggi (molto per colpa dell’emergenza) si ritrova in difesa.

Kumbulla, intanto, scalpita per mettersi in mostra. Il centrale albanese, nonostante sia cresciuto nella difesa a 3, viene da un gioco e che prediligeva tanto gli uno contro uno a tutto campo. Non è certo un ostacolo insormontabile, ma almeno nel breve periodo, visto il match di domenica contro la Juve, è difficile pensare che Fonseca possa fare esperimenti con il difensore ex Verona che comunque ci proverà fino all'ultimo a giocarsi un posto per una maglia da titolare. La stessa che Mirante dovrebbe confermare ai danni di Pau Lopez, mentre davanti tornerà Edin Dzeko, da capire solo con quale atteggiamento.