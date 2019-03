Cristiano knows best: Ronaldo decisivo quando si fa sul serio

Fonte: Inviato a Torino

Cristiano Ronaldo sa il fatto suo. È clamoroso che il portoghese fosse stato messo in dubbio nel suo habitat naturale, la Champions League. Ma è anche vero che, fino alla gara di ieri sera, il bilancio del CR7 europeo, con la Juve, recitava un solo gol. Triste, solitario, a quanto pare non finale. Da uno a quattro: in una sola partita, con la tripletta all’Atletico Madrid, il portoghese ribalta i numeri della sua vita bianconera. Rialza la sua media, conferma che la fase a eliminazione diretta è il suo territorio di caccia preferito.

Dei 124 gol siglati da Ronaldo in Champions, difatti, ben 63 sono arrivati nella fase a eliminazione diretta. In 77 partite. Messi, per capirsi, ne ha segnati molti meno, 45, seppur avendo anche giocato meno gare. A parte l’eterno dualismo con l’argentino, i numeri di Ronaldo quando le cose si fanno serie sono incredibili: il campione di Funchal segna con maggior frequenza una volta superati i gironi, sono i numeri a dirlo. E a fare capire il peso specifico di un giocatore che all’andata ha tenuto tantissimo a ricordare il numero di Champions in bacheca e al ritorno ha confermato di aver sentito particolarmente la sfida all’Atletico, vedasi non elegantissima esultanza “alla Simeone”. I tre gol di ieri sono un messaggio a chi lo metteva in dubbio, ma anche alla squadra: è ora di marciare verso Madrid. Ronaldo sa come fare.