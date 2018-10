Cristiano Ribalto: due gol nella ripresa e l'Empoli va ko

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un primo tempo di alta intensità e livello, l'Empoli deve piegarsi ai sette Campioni d'Italia nella ripresa: la Juventus, con due gol di Cristiano Ronaldo, ribalta la partita e ottiene tre punti molto importanti per la classifica e per reagire al brusco stop di sabato scorso contro il Genoa. Per l'Empoli un'altra partita dai tanti complimenti e dagli zero punti, una circostanza che accompagna da diverse settimane il collettivo azzurro.

CICCIOGOL - La rete che sblocca la sfida arriva su ripartenza, inconsueto per una squadra a cui piace giocare il pallone come l'Empoli di Andreazzoli: Acquah si fa sessanta metri palla al piede, crossa al centro dove la difesa respinge ma non allontana, apparecchiando per il sinistro violento e preciso di Caputo, che fa esplodere il Castellani. I bianconeri si gettano alla ricerca del pari ma costruiscono solo un tiro degno di nota, con una zuccata centrale di Ronaldo, su imbeccata dello scatenato Alex Sandro.

ASSEDIO - E' assedio totale alla porta di Provedel nella ripresa, con tre occasioni per la Juventus nel giro di novanta secondi: il portiere azzurro salva su Alex Sandro, è salvato dalla traversa su Pjanic e dall'imprecisione di Bernardeschi poco dopo. Con un pizzico di sorte e furbizia, ecco il pari: Dybala è astuto nel mettersi tra Bennacer e il pallone, venendo travolto dall'avversario: al resto pensa Cristiano Ronaldo, spiazzando il portiere toscano dal dischetto. La panchina dell'Empoli non la prende bene.

CRBIS - Quando il collettivo fatica, ecco uscir fuori le individualità, anzi l'individualità: Cristiano Rolando conclude, colpevolmente solo a 25 metri dalla porta di Provedel e infila il pallone tra palo e traversa, assolutamente imparabile per il portiere di casa. Furioso Andreazzoli, che aveva chiesto più copertura sul fenomeno bianconero. E' la pietra tombale sulla partita, che si conclude 1-2.