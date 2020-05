Cristiano Ronaldo a Torino nelle prossime ore: bagagli e collaboratori già in viaggio

Il ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo è ormai questione di ore. La Juve ha chiamato a raccolta i suoi giocatori, anche quelli che hanno vissuto all’estero le ultime settimane di isolamento per l’emergenza Coronavirus. Nel tardo pomeriggio di ieri l’aereo privato del portoghese è arrivato a Funchal, ha caricato bagagli e alcuni collaboratori domestici della residenza torinese. Volo diretto a Madrid, da dove questa mattina il jet dovrebbe alzarsi nuovamente in direzione Caselle. Come avvenuto in altre occasioni, l’arrivo di valige e collaboratori è l’antipasto dell’arrivo del campionato: CR7 trascorrerà in casa i quattordici giorni di isolamento obbligatori in Italia per chi arriva dall'estero, poi tornerà ad allenarsi alla Continassa.