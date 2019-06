© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nations League in testa, Cristiano Ronaldo analizza la sua stagione e soprattutto la celebra. Via Instagram: "Che stagione fantastica! Nuove esperienze, un club gigante, una città gigante, record infranti e altri tre titoli.

Devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus per il modo fantastico con cui mi hanno acolto in Italia! Siete una parte molto importante delle nostre vittorie! Grazie a tutti i miei fan in giro per il mondo, specialmente ai portoghesi che ci hanno aiutato a raggiungere un'altra vittoria storica per il Portogallo. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore.

Personalmente, non dimenticherò mai i grandi momenti e i nuovi record raggiunti finora nel 2019:

- il gol vittoria della Supercoppa;

- lo scudetto in Serie A come miglior giocatore e con 21 gol;

- la vittoria in Nations League e la tripletta;

- primo giocatore a raggiungere 100 vittorie e 125 gol in CHampions;

- primo giocatore a vincere 10 titoli UEFA;

- primo giocatore a segnare in tutte le fasi finali di una competizione per nazionali, cioè Mondiale, Europei, Confederations Cup e Nations League;

- primo giocatore a segnare in 10 fasi finali di una competizione per nazionali consecutive, dal 2004 al 2019.

Ci vedremo presto! Insieme continueremo a lottare per nuove e fantastiche conquiste! Conto su di voi".