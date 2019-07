Cristiano Ronaldo: "De Ligt? Non l'ho convinto io, bello averlo alla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Marca, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato così dell'acquisto di De Ligt e di quella chiacchierata informale dopo la finale di Nations League: "In Nazionale gli ho parlato da compagno, da calciatore, non tutti lo fanno. Tutto però resta in campo, ho parlato con lui in modo scherzoso e questo non può certo influenzare una trattativa. Ma devo dire che sono davvero molto contento che sia arrivato alla Juventus".