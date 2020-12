Cristiano Ronaldo dopo il 3-0 al Barça: "È sempre un piacere tornare in Catalogna"

“È sempre fantastico tornare in Spagna e in Catalogna”. Così, dopo il 3-0 della sua Juventus al Barcellona del rivale Messi, scrive Cristiano Ronaldo su Twitter: “È sempre dura giocare al Camp Nou contro una delle migliori squadre che abbia mai affrontato. Oggi siamo stati una squadra di Campioni! Una vaglia vera, forte e unita. Giocando così, non avremo alcuna paura fino alla fine della stagione… Andiamo”.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season... Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

