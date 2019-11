Cristiano Ronaldo e 55 minuti da comparsa: giusta la scelta di Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo non sta bene. CR7 non sta certo attraverso il suo momento migliore. Nelle prime sedici gare ufficiali della Juventus, di cui 14 con il portoghese in campo, l'attaccante bianconero ha realizzato sei gol: l'ultimo dal dischetto contro il Genoa, l'ultimo su azione il 19 ottobre contro il Bologna. Ventidue giorni fa.

Stasera Maurizio Sarri l'ha schierato dal primo minuto al fianco di Gonzalo Higuain. Ma Cristiano Ronaldo, a differenza del 9 argentino, non è mai stato nel vivo del gioco. Ha cambiato spesso posizione, ha provato a creare grattacapi alla difesa del Milan. Ma ha solo fatto il solletico a Romagnoli e a compagni: né una conclusione pericolosa dalle parti di Donnarumma, né un'azione degna di nota.

Cinquantacinque minuti insufficienti che hanno convinto l'allenatore a chiamarlo in panchina prima dell'ora di gioco. Una scelta condivisibile per quanto visto in campo, non apprezzata dal calciatore che al momento della sostituzione per far spazio a Dybala (che ha sbloccato il match al 77esimo) ha tirato dritto ed è rientrato negli spogliatoi, senza accomodarsi in panchina.

Una scena che farà discutere, una decisione che farà riflettere. Perché Sarri prima di oggi l'aveva richiamato in panchina una sola volta: mercoledì scorso contro la Lokomotiv Mosca ma dopo 82 minuti. Stasera invece l'ha fatto molto prima e ha fatto bene: la prestazione del portoghese è stata insufficiente.

