Cristiano Ronaldo e i 101 gol col Portogallo: Juve, Sporting e United lo celebrano. Manca il Real

Dopo il Portogallo, anche Sporting Lisbona, Manchester United e Juventus fanno i complimenti a Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus, a segno contro la Svezia, è diventato infatti il secondo giocatore nella storia del calcio a raggiungere quota 100 gol con la propria nazionale, per poi migliorare ulteriormente i propri numeri e salire a 101. Il record assoluto dell'iraniano Ali Daei è ora distante appena 8 reti. Sia i biancoverdi che i Red Devils, come anche la Vecchia Signora, hanno subito dedicato un post celebrativo al proprio ex giocatore. Curiosamente, manca all'appello (almeno finora) il Real Madrid.

👏👏👏 @Cristiano 👏👏👏 in gol due volte questa sera in #NationsLeague!

Per lui sono 1️⃣0️⃣1️⃣con la sua Nazionale! pic.twitter.com/8pDYyWwqfx — JuventusFC (@juventusfc) September 8, 2020