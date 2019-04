Cristiano Ronaldo e il paragone (calzante) con LeBron James

Cristiano Ronaldo e LeBron James. Stelle lucenti di due sport diversi e distanti nella dimensione spaziotemporale, ma unite dal linguaggio universale della classe e del talento. E i tratti in comune, oggi come non mai, non finiscono certamente qui.

La scorsa estate i destini dei due hanno seguito strade simili (pur con le ovvie differenze del caso): CR7 ha abbandonato la comfort zone madrilena per sposare la causa Juve, LBJ ha detto addio alla sua Cleveland per raccogliere l'eredità di Kobe Bryant ai Los Angeles Lakers. Calcio vs NBA. E per entrambi, alla base delle rispettive scelte, c'erano ambizioni e voglia di nuove sfide. Ronaldo è sbarcato a Torino per rafforzare le chance di vincere la Champions League, LeBron si è trasferito in California per provare a riportare nella città degli angeli il Larry O'Brien Trophy. E le attenzioni dei media, inevitabilmente, erano tutte concentrate su di loro.

A pochi mesi da questi cambi di vita ancor prima che professionali, però, entrambi hanno già 'fallito' nei propri scopi. Cristiano Ronaldo è stato eliminato ai quarti di Champions dopo aver vinto, col Real Madrid, 4 delle ultime 5 edizioni. E più in generale il portoghese non mancava dalle semifinali addirittura dal 2009-2010 (primo anno di Real Madrid). LeBron James, invece, ha fatto pure peggio mancando la qualificazione ai playoffs, fatto che non accadeva addirittura dal 2004/2005 (e negli ultimi 9 anni aveva sempre guidato i suoi, Miami Heat e Cleveland Cavaliers, alle Finals).