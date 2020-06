Cristiano Ronaldo e il quinto rigore: oggi gli è andata male, come nel 2012 col Portogallo

A volte va bene, altre volte meno. Cristiano Ronaldo e il quinto rigore: oggi, nella sconfitta dal dischetto della sua Juventus contro il Napoli, il portoghese non è arrivato a calciare il penalty decisivo, l’ultimo della sua squadra. Un rischio che, pure, lui stesso conosce benissimo: già negli Europei del 2012, in semifinale col Portogallo contro la Spagna, chiese di essere il quinto rigorista. Ma la nazionale allenata da Del Bosque vinse prima che CR7 potesse presentarsi davanti a Casillas, esattamente come gli è successo oggi, dopo gli errori di Dybala e Danilo. Nel 2016, invece, gli andò bene: chiese a Zidane di essere il quinto rigorista e potè segnare il gol decisivo in finale di Champions League.