Cristiano Ronaldo e la quarantena: ipotesi rientro in Italia già nelle prossime ore

Dopo la notizia della positività al Coronavirus di ieri, l'asso di Portogallo e Cristiano Ronaldo sta valutando la possibilità di rientrare in anticipo in Italia e fare così buona parte della sua quarantena obbligatoria a Torino. Già o oggi, o comunque nelle prossime ore, CR7 potrebbe dunque chiedere e ottenere il permesso di viaggiare verso l'Italia, dove naturalmente continuerebbe nel suo isolamento fiduciario in attesa di guarigione: con un tampone negativo il portoghese potrebbe ritrovare il campo. Cristiano Ronaldo, per il suo rientro in Italia, viaggerebbe in ogni caso su un aereo privato, rispettando tutte le norme di sicurezza.