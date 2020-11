Cristiano Ronaldo entra, segna e centra un nuovo record: eguagliati Romario e Puskas

vedi letture

Portogallo a valanga in amichevole contro Andorra. A Lisbona è la serata di Cristiano Ronaldo. Entrato a inizio ripresa, il fuoriclasse ha messo la sua firma, segnando la rete del momentaneo 6-0 che gli permette di agganciare Romario e Ferenc Puskas come numero complessivo di gol realizzati fra club e nazionale maggiore: ben 746. A questo punto CR7 si piazza in terza posizione a sole 15 marcature da Pelé. La partita, per la cronaca, finisce 7-0 per i lusitani: a segno anche Pedro Neto, Paulinho (doppietta), Renato Sanches, autorete di Emili Garcia e gol di Joao Felix. In campo anche Mario Rui: per il terzino del Napoli 90 minuti giocati.