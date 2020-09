Cristiano Ronaldo festeggia l'esordio vincente della Juve: "Sempre bello iniziare con una vittoria"

"È sempre bello iniziare la stagione con una vittoria! Ben fatto squadra". È questo il messaggio che Cristiano Ronaldo, subito a segno all'esordio stagionale con la sua Juventus, ha voluto mandare a tutti i suoi compagni dopo la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria.

Ecco il post su Twitter della stella portoghese:



It's always good to start the season with a win!✌🏼💪🏼

Well done team👏🏼 #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/mRzd6ndAsO

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 20, 2020