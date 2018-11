Cristiano Ronaldo ha fatto cento. Nove in più della Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Un doppio passo è un lampo moderno ma romantico. È' quella bicicletta che ha regalato asfalto e sogni spezzati ai giovani di tutto il mondo. È' l'auto grafo del brasiliano, del sudamericano e del genio in generale. È' del 10 ma pure del 7, è la finta che ha reso celebre il giovane Cristiano Ronaldo. Eppure, fatta, rifatta, vista, rivista, continua a essere assenzio ubriacante per i rivali, stavolta per uno che per nazionalità dovrebbe essere affine al suo arginamento come il carica Gabriel Paulista. Invece è finito nella trappola e per questo Cristiano Ronaldo ha potuto servire Mario Mandzukic per un gol semplice ma pesante. Cristiano Ronaldo, trentatré anni, ha fatto cento. Cento come le vittorie in carriera in Champions League mentre la Juventus, da sola, ne ha collezionate novantuno nella rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie. Un dato strepitoso. Pazzesco. Decisivo.