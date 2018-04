Cristiano Ronaldo in numeri. Da antologia

© foto di www.imagephotoagency.it

Roba da mettersi seduti. Comodi. Perché è un antipasto dei numeri di Cristiano Ronaldo da Madeira, uno dei più grandi giocatori della storia e il miglior del mondo in questo momento insieme a Lionel Messi. Cifre pazzesche per un calciatore che ha vinto dovunque, capace di alzare quattro volte la Champions League, un Europeo, di siglare gol bellissimi a ogni squadra, difesa e portiere. 60.764 minuti complessivi di magie e sogni.

Partite giocate coi club: 753

Gol segnati coi club: 568

Assist coi club: 197

Minuti giocati coi club: 60.764

Sporting Lisbona: 31 presenze, 5 reti

Manchester United: 292 presenze, 118 reti

Real Madrid: 430 presenze, 445 reti

Portogallo e Portogallo Olimpico: 152 presenze, 83 reti

L'esordio: 19 settembre 2002, Sporting club de Portogal-Partizan Belgrado 1-3

L'esordio in Champions League, fase a gironi: 1 ottobre 2003, Stoccarda-Manchester United 2-1

Il primo gol: 7 ottobre 2002, Sporting club de Portugal-Moreirense 3-0

Il primo gol in Champions League: 10 aprile 2007, Manchester United-Roma 7-1

Più reti segnate in una gara: 5 - 5 aprile 2015, Real Madrid-Granada 9-1. 12 settembre 2015, Espanyol-Real Madrid 0-6

La vittoria più ampia: 20 dicembre 2015, Real Madrid-Rayo Vallecano 10-2

Il confronto con Messi: 10 vittore, 8 pareggi, 16 sconfitte

Il compagno di squadra con cui ha giocato di più: Sergio Ramos, 27.908 minuti

Titoli capocannonieri: 15

Fifa World Player: 5

Calciatore Europeo dell'anno: 4

Campionati Europei: 1

Champions League: 4

Liga: 2

Premier League: 3

FA Cup: 1

League Cup: 2

Copa del Rey: 2

Mondiale per Club: 4

Supercoppa Europea: 3

Supercoppa Spagnola: 2

Supercoppa Inglese: 2

Supercoppa Portoghese: 1