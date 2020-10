Cristiano Ronaldo in quarantena nell'hotel delle giovanili: le foto della tv portoghese

Cristiano Ronaldo è in questi istanti e lo sarà anche per i prossimi giorni in quarantena nell'hotel del settore giovanile del centro federale portoghese a Lisbona. Il calciatore è stato ritratto in terrazzo dagli scatti della Federazione e immortalato anche dalle telecamere di CMTV.