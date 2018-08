Cristiano Ronaldo in tutte le lingue del mondo

© foto di Conterio

L'esordio allo Juventus Stadium è certamente tematica con rilevanza giornalistica importante. Dalla rovesciata e dagli applausi alla prima con la maglia della Juventus in casa. Cristiano Ronaldo si prende ancora le copertine ma quel che balza all'occhio, per chi non lo seguiva giornalmente, è che il portoghese è costantemente tra i titoli in tutto il globo. Anche oggi, pure al netto della gara di domani, CR7 è in Vietnam. In Belgio. In Spagna. In Honduras. In Cina. Sulla CNN. Dalle parole di Rooney su di lui a quelle del portoghese sul figlio. Tutto fa notizia, tutto è da prima pagina o comunque questione d'interesse. L'estate passata, vissuta e trascorsa nell'escalation che ha portato alla trattativa del secolo, ovvero Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, ha raccontato questo anche in Italia. Ogni suo gesto, volenti o nolenti, è sempre stato ben più che letto. Seguito. Oltre alla figura del calciatore, CR7 è una star. Mondiale.