Cristiano Ronaldo infrange record col Portogallo: ora il ritorno a Torino e il via all’atto terzo in bianconero

vedi letture

Cristiano Ronaldo non si stanca mai di sgretolare record su record. Con una splendida punizione e una pennellata spentasi sotto la traversa, il fuoriclasse portoghese ha firmato la vittoria della sua squadra contro la Svezia e le reti numero 100 e 101 con la propria nazionale in 165 presenze. Nell’olimpo della tripla cifra c’è spazio per lui, unico europeo, e per l’iraniano Ali Daei (109 reti), già da tempo nel mirino dell’attaccante della Juventus, a simboleggiare la grandezza del talento partito da Funchal e arrivato a conquistare trofei, riconoscimenti e soddisfazioni nel panorama calcistico. E adesso, con il sorriso di chi continua a scrivere la storia, l’ex Real Madrid dà il via alla stagione numero tre a strisce bianconere.

CR7-JUVE, ATTO TERZO - Dopo il record e la vittoria del suo Portogallo sulla Svezia di un altro juventino, Dejan Kulusevski, CR7 si riunirà ai compagni alla Continassa per tuffarsi nel suo terzo anno a Torino. Il primo con Allegri, il secondo con Sarri e questo in procinto di cominciare con Andrea Pirlo: tre allenatori diversi e due cambi che sicuramente non immaginava di dover vivere, ma che lo responsabilizzano sempre di più nell'ambiente bianconero. Vertice di una piramide da esaltare, da mettere nelle migliori condizioni possibili per fare ancor di più la differenza: questo l’obiettivo di Andrea Pirlo con il quale il feeling non poteva che scattare sin da subito considerato la status dei personaggi a confronto. Due campioni in campo, due vincenti con le idee ben chiare sull’annata, difficile, che la Juventus dovrà affrontare e per infrangere un altro, storico, record con il decimo scudetto consecutivo.