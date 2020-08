Cristiano Ronaldo: "La stagione è finita troppo presto, ora è il tempo delle riflessioni"

Cristiano Ronaldo, asso della Juventus, analizza la stagione appena finita, non in modo positivo, attraverso un lungo post sul proprio account Instagram. Dalle riflessioni del lusitano si percepisce tutta la rabbia per l'eliminazione di ieri e la voglia di tornare presto in campo per dimenticare la delusione: "La stagione 2019/20 è finita per noi, più tardi di quando previsto, ma prima di quanto ci saremmo aspettati. Ora è il tempo per una riflessione, il tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensare critico è l'unico modo di migliorarsi. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo, lavorare come il migliore club del mondo, per poterci definire uno dei migliori e più grandi club al mondo. Vincere la Serie A ancora una volta in un anno così difficile è sicuramente qualcosa di cui essere fieri. Personalmente, segnare 37 gol con la Juventus e 11 con la Nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e desiderio di continuare a fare ancora meglio anno dopo anno. Ma i tifosi chiedono di più. Si aspettano di più da noi. E noi vogliamo accontentarli, dobbiamo essere all'altezza delle massime aspettative. Spero che il breve periodo di vacanza ci possa permettere di prendere le migliori decisioni per il futuro ed essere sempre più forti e dediti alla causa di sempre. Ci vediamo presto!". Neanche CR7, come prima di lui Bonucci, Dybala e Pjanic, affronta il tema dell'addio di Sarri.