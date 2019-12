Cristiano Ronaldo: "Non ho segreti: se sei un campione vinci sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo è intervenuto ad una conferenza organizzata a Dubai, la Dubai Sport Conference, parlando della sua carriera. Queste le parole del portoghese: "Non esistono né segreti né miracoli. L'aver vinto in ogni squadra in cui sono stato non è una coincidenza, quando sei un campione vinci sempre. Senza lavoro, dedizione e passione per ciò che fai non potresti avere questo palmarés, questi trofei, questi record e queste statistiche. L'importante è tenere alta la motivazione".

I segreti per restare al top fisicamente? "Curarmi in questo modo fa parte del mio modo di vivere. Devi sacrificarti e dedicare il 70% della tua vita al calcio, a curare e a conoscere il tuo corpo: preparazione fisica, alimentazione, recupero... Non tutti gli sportivi sono disposti a farlo, lo dico senza polemiche. Però se vuoi mantenere livelli di eccellenza devi esigere e pensare sempre al massimo".

Cosa fa Cristiano oltre al calcio? "Nella mia vita cerco sempre di imparare, di interessarmi a ciò che mi piace. Voglio recuperare il tempo che ho perso per lo studio perché c'è vita dopo il calcio. Vincere una Champions in più o in meno non mi renderà più felice, anche se ovviamente voglio sempre vincerla. Mi preparo per una vita nuova in cui voglio cimentarmi in nuove cose: voglio migliorare il mio inglese, fare un film a Hollywood... E per farlo devi uscire dalla tua zona di confort, imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e sfidare te stesso. E ovviamente circondarti di persone intelligenti".

Come si arriva al top a 34 anni? "C'è tempo per tutto, il giorno ha 24 ore e puoi allenarti, riposarti, stare con la famiglia e gli amici e divertirti. Serve trovare un equilibrio, non penso solo agli allenamenti. Quando vedi che il corpo non ha la stessa capacità di risposta a ciò che ordina la testa devi imparare a conviverci e affrontarlo. La cosa più importante è sentirsi sempre motivati".

Quali sono i prossimi record da battere? "Conseguire certi record è un processo naturale dovuto al lavoro. Devi essere sempre pronto, solo così i record possono arrivare. Superare il record di gol di Pelé sarebbe un orgoglio ovviamente, ma ognuno ha la propria storia. Pelé resterà sempre Pelé e Ronaldo sarà sempre Ronaldo".

Cosa mi aspetto dal 2020? "Spero e ho fiducia nel fatto che il 2020 sia un anno eccellente come lo sono stati gli ultimi. La verità è che io non ho vissuto anni brutti, ma questo perché mi preparo sempre al meglio. Per questo ho fiducia nel fatto che anche il prossimo sarà un grande anno".