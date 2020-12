Cristiano Ronaldo, numeri da capogiro: eguagliato Sivori. E sono 41 in tutto l'anno solare

vedi letture

Numeri da record per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus con la doppietta di oggi ha agganciato Omar Sivori nella top 3 dei calciatori in grado di realizzare almeno 33 gol nei top 5 campionati europei. Sono 41 le reti realizzate con la maglia della Juventus in questo anno solare contando tutte le competizioni: nessuno ne ha mai realizzate di più con la casacca bianconera nella storia. Infine sono 756 i gol ufficiali: è il secondo nella storia, solo undici in meno di Pelé.