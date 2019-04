Cristiano Ronaldo re dei gol di testa? Pavoletti ci scherza su Facebook

© foto di Federico Gaetano

Cristiano Ronaldo re dei gol di testa? C'è chi non è d'accordo. Ieri il portoghese della Juventus ha siglato il 23° gol di testa nella sua carriera in Champions League, numeri pazzeschi. Su Facebook, ha però scherzato Leonardo Pavoletti, specialista italiano del gol in stacco o stoccata aerea, pubblicando un divertente meme.