Cristiano Ronaldo: "Respingo ogni accusa. Stupro crimine abominevole"

In merito alle notizie a mezzo stampa filtrate nelle ultime ore, su un'inchiesta che sarebbe stata riaperta dalla polizia di Las Vegas per l'accusa da parte di una donna di violenza, arriva la risposta di Cristiano Ronaldo tramite Twitter. "Attendo con ansia il risultato di eventuali indagini e processi, perché nulla pesa sulla mia coscienza. Nego fermamente le accuse emesse contro di me. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo. Mi rifiuto di alimentare lo spettacolo mediatico creato da persone che cercano di promuovere solo se stesse a mie spese".

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 ottobre 2018